Турпром перечислил 10 популярных способов обмана туристов в Абхазии

Абхазия — республика с богатой историей и живописной природой, но, к сожалению, некоторые местные жители рассматривают приезжих как источник легких денег и прибегают к различным мошенническим схемам, сообщает пресс-служба Турпрома .

Так, на парковках туристов могут ожидать «помогайки», которые активно помогают припарковаться, а затем требуют деньги за оказанную «услугу». При этом парковка может быть совершенно бесплатной.

Цены на услуги такси для туристов могут быть значительно завышены, особенно в популярных абхазских курортах. Чтобы избежать этого, следует заранее договариваться о цене и обязательно торговаться.

На сайтах бронирования фотографии апартаментов часто могут не соответствовать действительности. Приехав, туристы могут увидеть обшарпанную комнату, сломанную мебель и даже тараканов. Путешественникам следует бронировать жилье через проверенные сервисы и читать отзывы.

На улицах можно встретить продавцов, которые предлагают приобрести «древние» монеты, «уникальные» предметы старины и другие сувениры, якобы обладающие богатой историей. Однако в реальности все эти товары являются подделками по завышенным ценам.

Бесплатная дегустация вина или чачи — прекрасный способ узнать больше о местных напитках, но также и риск оказаться в ловушке. После нескольких рюмок «угощения» туристу могут предложить приобрести «настоящий домашний продукт» по завышенной цене.

Предложения от частных гидов могут показаться привлекательными, но на практике обернуться разочарованием. Маршрут может оказаться неинтересным, информация — неточной, а «секретные места» — переполненными туристами.

Обмен валюты у частных лиц обязательно приведет к финансовым потерям. Мошенники могут использовать фальшивые банкноты, обманывать клиентов или предлагать невыгодный курс обмена. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обменивать валюту только в банках или официальных обменных пунктах.

В туристических местах часто происходят мелкие кражи. Не рекомендуется оставлять вещи без присмотра на пляже, в кафе и других людных местах.

Часто туристам предлагают сделать фото с милыми животными. Однако после снимка с вас потребуют неоправданно высокую плату. Рекомендуется отказаться от подобной услуги или обговаривать цену заранее.

Кроме того, «решить проблему» за деньги предлагают не сотрудники полиции, а мошенники. Настоящие правоохранители оформят протокол и доставят приезжих в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося.