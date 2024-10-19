Туроператоры готовятся к массовым отменам бронирований на Кубе из-за блэкаута

Перебои с электроэнергией на Кубе могут привести к тому, что туристы скоро начнут или вносить изменения в бронирование туров, или полностью будут отменять их, туроператоры уже готовятся к такому развитию событий, сообщает SHOT .

В настоящее время отмен бронирований пока нет. Но туроператоры уже готовы к тому, что полный блэкаут на острове заставит россиян менять планы на предстоящий отдых.

Россияне, которые в данный момент находятся на Кубе, жалуются, что уже почти сутки не могут подзарядить телефоны и другие гаджеты. В номерах не работают кондиционеры, а в отеле — лифты и кофемашины. Персонал не может сориентировать гостей, когда ситуация нормализуется.

Перебои с электричеством на Кубе произошли из-за поломки местной ТЭЦ в Матансасе. Специалисты уже решают проблему.