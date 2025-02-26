Turkish Airlines не меняет условия по перевозу багажа

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines опровергла слухи о якобы изменениях в багажной политике. Она сохраняет прежние условия по провозу багажа, сообщает радио « Говорит Москва ».

Ранее в СМИ появилась информация, что перевозчик якобы снижает норму провоза багажа. Отмечалось, что она будет 15 кг вместо прошлогодних 20-23 кг.

В Turkish Airlines заявили, что багажная политика на международных рейсах осталась прежней. В компании отметили, что норма не менялась с 2024 года.

Согласно этим условиям, багаж не предусмотрен на самом дешевом тарифе. На остальных можно провозить багаж весом до 23 кг.

Ранее были названы лучшие недорогие направления для весенних путешествий. Так, отдохнуть можно будет в Марокко, на Бали, в Индии.