Туристы забронировали почти все гостиницы Салехарда ко Дню города

В Салехарде на День города почти не осталось свободных номеров в гостиницах

Гендиректор гостиницы «Юрибей» Виталий Кузнецов рассказал, что празднование Дня города Салехарда спровоцировало повышенный интерес у путешественников, что привело к почти полной загруженности гостиниц на 13 и 14 сентября, сообщает «Север-Пресс» .

«Сейчас День города — все в городе занято. Приезжают артисты, гости, наши ветераны», — отметил он.

По подсчетам Кузнецова, средний показатель загрузки отелей и гостиниц в Ямало-Ненецком автономном округе колеблется в пределах 37–40% в год, аналогично большинству российских регионов, за исключением Крыма и Сочи, где заполняемость доходит до 60%.

Он подчеркнул, что популярным туристическим центрам легче адаптироваться к увеличению числа посетителей благодаря устойчивому турпотоку на протяжении всего года. В Салехарде же период наибольшего спроса на размещение, когда ощущается нехватка номеров, приходится на День оленевода и другие масштабные события.

Салехард отметит День города 13 и 14 сентября. В 2025 году городу исполняется 430 лет. Хедлайнерами праздника станут Олег Газманов, Пелагея и Miravi.