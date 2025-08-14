Туристы с Ближнего Востока смогут пользоваться проектом «Привет, Москва!»

RT и Дептранс создали для туристов с Ближнего Востока проект «Привет, Москва!»

В центральной части Москвы появились информационные плакаты, оформленные с использованием элементов российской и арабской культур. На них можно увидеть традиционные матрешки с хохломской росписью рядом с даллой — арабским кофейником, который считается символом гостеприимства на Востоке. Плакаты — часть общего проекта столичного Дептранса и RT .

Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что Москва является одним из ведущих туристических центров мира, и этот проект, реализуемый совместно с редакцией уже второй раз, помогает туристам из арабских стран познакомиться с надежной транспортной системой города.

«Российская столица — один из мировых туристических центров… Уже во второй раз совместно с RT запустили проект, который знакомит арабоязычных путешественников с удобным и надежным московским транспортом», — сказал Ликсутов.

Плакаты содержат ссылку на специальный раздел, где посетители, говорящие на арабском языке, могут получить информацию о транспортных маршрутах и культурных мероприятиях, проходящих в Москве.

Руководитель RT Arabic Майя Манна сообщила, что передвижение между живописными локациями столицы не вызывает сложностей благодаря развитой транспортной инфраструктуре Москвы, а их информационный портал предоставляет инструкции на арабском языке, помогающие ориентироваться в городе.

Тематические плакаты будут приветствовать туристов с Ближнего Востока до конца сезона и завершения саммита «Россия — арабский мир», который состоится 14–15 октября 2025 года.