Туристы из РФ поделились впечатлениями от отдыха на курорте в Северной Корее

Первые туристы, приехавшие на курорт в Вонсан-Кальма в КНДР, рассказали об отдыхе. С 11 по 13 июля туда с рабочей встречей приезжал и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, сообщает РБК .

Первая группа российских туристов состояла всего из 13 человек. На второй вечер в Пхеньяне, с которым путешественников обязательно должны ознакомить во время посещения КНДР, говорящие на русском гиды неотступно сопровождали соотечественников.

Затем они сказали, что вылет в Вонсан, где путешественники должны были отдохнуть три дня, отменился. Однако вместо этого людям предложили посетить иные экскурсии. Приехавшие были разочарованы.

Но затем им сообщили прекрасную новость. Их решили отправить до Вонсана на поезде. Он был новым и удобным.

Путешественникам понравилась природа Северной Кореи и отель. Также местные жители показались им дружелюбными и радушными.