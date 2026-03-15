Туристы из РФ массово отравились в гостинице на таиландском Пхукете. У 13 путешественников обнаружились кишечная инфекция и конъюнктивит, сообщает Baza .

С конца февраля отдыхавшие в одном из отелей столкнулись с повышением температуры, ротавирусом и конъюнктивитом. У одних туристов недуг имел более тяжелые симптомы. Ребенок сначала столкнулся с инфекцией, потом с гнойной ангиной и конъюнктивитом.

Остальные туристы пожаловались на почти такие же симптомы. Они видели, что из крана течет мутная вода. От нее исходил неприятный аромат.

Туристы были вынуждены умываться этой водой. Пострадавшие допускают, что именно из-за нее они и подхватили инфекцию.

