Туристический поток в Мурманской области достиг исторического максимума

сегодня в 13:50

По данным областного комитета по туризму, в 2024 году Мурманскую область посетили 761 тысяча человек, включая 61,5 тысячи иностранных гостей. Это максимальный показатель за все время наблюдений в регионе, сообщает ФедералПресс .

«Всего за 2019–2024 годы туристический поток в Мурманскую область составил 3,26 млн человек», — отметили в ведомстве.

Основной поток туристов в Кольское Заполярье традиционно приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Среди зарубежных гостей лидируют граждане Китая, Таиланда и Ирана.

Согласно информации миграционной службы, в 2024 году китайских туристов было зарегистрировано около 20 тысяч.

В среднем туристы проводят в регионе от 3 до 5 дней, а в летний сезон продолжительность отдыха увеличивается до 7 дней.