Турэксперт посоветовала бронировать летний отпуск за 4–6 месяцев

Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова рекомендовала планировать летний отпуск за четыре–шесть месяцев до вылета, чтобы сэкономить на билетах и отелях, сообщает NEWS.ru .

Турэксперт пояснила, что авиакомпании перешли на нейросетевое динамическое ценообразование. Как только фиксируется повышенный интерес к датам, стоимость билетов может вырасти на 20–30%. Покупка за две–три недели до вылета, по ее словам, часто приводит к переплате за оставшиеся места.

Для популярных безвизовых направлений — Турции, ОАЭ и Таиланда — оптимальным периодом бронирования на лето эксперт назвала февраль–март. В это время туроператоры удерживают блоки мест по фиксированным тарифам, а отели предлагают скидки по раннему бронированию до 40%.

Сложные маршруты с тремя и более странами стоит планировать за семь–восемь месяцев, чтобы подобрать выгодные стыковки через лояльные хабы. Исключение — автопутешествия по России: в этом случае достаточно забронировать жилье за два месяца.

Кодякова также напомнила о «правиле вторника»: в середине недели билеты и отели обходятся на 5–10% дешевле, чем в пятницу и воскресенье.

