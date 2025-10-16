Цены на новогодние путешествия по России и за границу взлетят

Цены на новогодние туры по РФ увеличатся на 5-10%

Стоимость новогодних туров по РФ увеличится на 5-10%. Поездки за рубеж могут подорожать еще сильнее, сообщает « Север-Пресс » со ссылкой на экспертов рынка.

Длительность зимних каникул в январе 2026 года составит 12 суток. Из-за этого увеличился спрос на отдых. Соответственно, выросла стоимость билетов на самолеты.

Глава турагентства Go Travel Наталия Ансталь рассказала, что стоимость путешествий увеличивается каждый год. Чем выше спрос, тем больше предложение. Соответственно, гостиницы сами устанавливают стоимость проживания.

При планировании путешествия за границу, стоимость зависит от курса валюты. Ежегодно многие государства увеличивают цены на отдых в одностороннем порядке.

Так, в Турции цены на туры растут на 20-30% каждый год. Россияне все еще посещают государство, но уже с меньшим энтузиазмом.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что путешествия по РФ дорожают на уровень инфляции. Глобального увеличения стоимости ждать не стоит. Однако на горнолыжных отечественных курортах, вроде Красной Поляны в Сочи, цена отдыха вырастет на 5-10% по сравнению с прошлым годом.

