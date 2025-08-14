Три популярных у россиян пляжа могут закрыть в Таиланде из-за мазута

Временное закрытие грозит 3 пляжам на западном побережье Таиланда из-за обнаруженного там мазута. Эти места очень популярны среди российских туристов, сообщает Mash .

Предварительно, мазут появился на побережье из-за протечки нефтеналивных установок во время заполнения танкера в Андаманском море.

По данным Пхукетского центра морской биологии, мазутные сгустки покрыли 8 км береговой линии. Больше всего их на пляжах Май Као, чуть меньше — на Най Янг и Банг Тхао. Образцы черной жижи отправили на анализ.

Как рассказали туристы, они впервые наткнулись на мазут 2 недели назад. При этом заметить сгустки во время прогулки сложно, однако дома отдыхающие обнаруживают на ногах черные масляные следы, которые очень трудно смыть.

Морской департамент Таиланда взял ситуацию на контроль. Аналогичное происшествие случалось в августе 2023 года — тогда было загрязнено свыше 100 км побережья Андаманского моря.