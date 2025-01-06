Треть внутреннего турпотока в Москву приходится на молодежь

Москва является одним из самых популярных турнаправлений в РФ для молодежи, на эту категорию приходится треть внутреннего турпотока, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

«В 2024 году Москва была обладателем почетного звания „Молодежная столица России“. Наш город привлекает ребят со всей страны обширным событийным календарем, своей культурой и историей, технологиями и возможностями», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Она добавила, что молодые люди посещают столичные фестивали, гуляют по улицам и набережным, принимают участие в деловых форумах, пробуют блюда разных кухонь мира.

Сейчас основным драйвером развития туристической отрасли мегаполиса является внутренний туризм. Ожидается, что к 2030 году Москва будет принимать 46 млн россиян из других регионов. Это примерно вдвое больше, чем сегодня.

В городе действует проект «Зима в Москве», он объединил более 1,9 тыс. различных площадок, события на свежем воздухе. В рамках него проводятся концерты, маркеты, экскурсии, квесты и т. д.