Тепло, комфорт, круизы: каждый пятый россиянин возил родителей за границу

Опрос: каждый пятый россиян возил родителей за границу, а 23% — мечтают об этом

В преддверии Дня матери в стране провели опрос о том, как россияне относятся к путешествиям с родителями, куда мечтают отправиться вместе и насколько популярна идея подарить такое путешествие, сообщает пресс-служба сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

Результаты опроса показывают, что путешествие за границу с родителями является для многих не просто жестом внимания, а важной жизненной целью. Каждый пятый россиянин (20%) уже имел такой опыт, причем 7% делали это неоднократно, а 13% — один раз.

Еще более значительная часть респондентов видит в такой поездке нереализованную мечту: почти половина респондентов (46%) либо планируют поездку с родителями в ближайшее время (23%), либо просто мечтают о ней (23%). Остальные не рассматривают такие варианты.

Куда россияне хотят отвезти родителей

Что касается выбора направления для первого совместного путешествия или подарка родителю, то большинство отдают предпочтение комфортному и расслабляющему отдыху. Лидером рейтинга опроса стали теплые страны (Турция, Греция, Кипр, Испания), их выбрали 28%. На втором месте оказались круизные туры (Средиземноморье, Скандинавия), которые предлагают насыщенную программу без необходимости постоянных переездов, предпочтение такому отдыху отдали 24%.

20% посчитали идеальным вариантом оздоровительный отдых на курортах Карловых Вар или Баден-Бадена, что подчеркивает заботу о здоровье и благополучии родителей. Еще ближнее зарубежье (Армения, Грузия, Азербайджан) привлекает 12% респондентов, а путешествия по РФ (Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды) выбирают 11%.

Классические европейские маршруты (Чехия, Италия, Франция, Австрия), несмотря на культурную ценность, закрывают список предпочтений. У них результат оказался 5%. Это подтверждает тенденцию выбора в пользу спокойного и оздоровительного отдыха вместо туризма с большим числом достопримечательностей.

Яркие эмоции на всю жизнь

«Результаты исследования очень точно отражают тренд на „осмысленное“ дарение. Современные россияне, особенно в преддверии такого семейного праздника, как День матери, все чаще стремятся подарить своим родителям не материальный предмет, а яркие эмоции и общие воспоминания, которые останутся на всю жизнь», — сказали в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что подобный запрос сформировал новый тренд в турсекторе, где появляется все больше спецпредложений — комфортных групповых и индивидуальных туров, разработанных с учетом интересов и физических возможностей старшего поколения.

«Выбор в пользу теплых стран, круизов и оздоровительных курортов — это не случайность. Поколение наших родителей часто жертвовало своими интересами ради детей, и сегодня мы видим запрос на то, чтобы вернуть им этот долг в формате качественного, комфортного отдыха, который учитывает их потребности в релаксации и заботе о здоровье. Это прекрасная инвестиция в семейное благополучие и в эмоциональную связь между поколениями», — добавили в пресс-службе.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.