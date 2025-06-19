Тараканы и леди-бои: застрявших в Дубае россиян заселили в странный отель

Россиян, которые застряли в Дубае из-за отмены вылетов, заселили в отель с леди-боями, прокуренными номерами и тараканами, сообщает SHOT .

Одна из застрявших поделилась, что она вместе с коллегами (всего около 15 человек) должна была улететь в Россию 16 июня. Но авиакомпания Air Arabia почти на две недели отменила рейсы в РФ из-за конфликта Ирана и Израиля.

Сейчас перевозчик выполняет только вывозные рейсы из ОАЭ, но мест на них всем желающим не хватает. Ожидающих вылета туристов, среди которых есть семьи с детьми, временно заселили в отель Sosial.

Как отметили россияне, эта гостиница больше похож на бордель. Вокруг живут леди-бои, в отеле прокуренные номера, тараканы и странные мусорные пакеты.

На фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном и последующим закрытием воздушного пространства обеих стран для гражданской авиации, российские и мировые авиакомпании вынуждено изменили траектории полетов, многие рейсы отменили.