Стартовала регистрация на конкурс «Московские мастера» для туротрасли

Начали принимать заявки на конкурс «Московские мастера» для туристической отрасли. Его итоги станут известны в июле 2025 года, сообщается на сайте мэра Москвы .

Всего будет две номинации — «Администратор гостиницы», а также «Эскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)». Программа конкурса была создана при сотрудничестве с Московским государственным университетом спорта и туризма.

К участникам предъявляется два требования — наличие гражданства РФ, а также возраст от 18 лет. Заявку можно отправить со 2 апреля по 16 мая на официальном сайте.

В конкурсе будет шесть победителей. В каждой номинации смогут выиграть трое. За первое место дадут 300 тыс. рублей, за второе — 200 тыс., а за третье — 150 тыс. рублей. Также финалистам раздадут дипломы, подарки от партнеров мероприятия.