Стартовал онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп в России

Онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп в России стартовал 23 июля в рамках всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» о создании и развитии национальной системы туристических троп. Курс объединил опыт практиков и экспертизу Агентства стратегических инициатив (АСИ) в разработке туристических продуктов, сообщают организаторы курса.

«Стратегия развития троп, как значимого туристического ресурса неразрывно связана с анализом предпочтений потребителей, а четкое понимание запроса позволяет проектировщикам создавать туристические тропы и сервисы максимально удобные для всех. Развитая система троп в некоторых регионах уже становится новой нишей для бизнеса, а также инструментом повышения инвестиционной привлекательности, позволяя повысить доход местного населения и узнаваемость территории. Масштабное строительство троп сделает путешествия по России доступными. Уже сегодня мы видим успешные проекты по созданию фрагментов троп, которые появились в ответ на запрос путешественников», — отметила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

Согласно исследованию (АСИ и Б1) «Тропы России: потенциал развития пешеходных путешествий», уже сегодня заметен потенциал развития пешеходных путешествий и вовлеченность россиян в активный туризм и походы: 69% опрошенных увлекаются пешими походами, а 48% из них привлекают несложные походы на полный день.

У туристов есть запрос на навигацию, повышающую безопасность и обеспечивающую комфортные условия на тропах. 68% респондентов считают наличие наглядных указателей и информационных стендов ключевым элементом в походе, а 88% активно используют цифровые устройства во время путешествий, нередко сталкиваясь с проблемами наличия сигнала GPS.

В связи с этим основной задачей проекта станет рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

В рамках курса за 30–45 минут эксперты-практики разберут финансово-экономические и управленческие модели, поделятся информацией о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, раскроют основы взаимодействия с местными сообществами, партнерами и органами власти, а самое главное — расскажут об ошибках и успешных архитектурных проектах и ярких дизайнерских решениях.

Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 14:00.

После каждого урока участников ждут:

тесты для проверки полученных знаний;

чек-листы и ключевые выводы по каждой теме.

Данный курс будет полезен управленческим региональным командам по туризму, тематическим сообществам, тропостроителям, туроператорам, предпринимателям, корпорациям, молодежным объединениям и всем, кто интересуется активным образом жизни и хочет сделать путешествия по России доступными и увлекательными.