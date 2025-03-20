Стало известно, как промтуризм привлечет молодежь к работе на заводах

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Илья Зубков заявил, что развитие промышленного туризма в регионах может решить проблему нехватки кадров, сообщает АБН24 .

Сейчас для обычных граждан открыты для посещения более 1500 российских предприятий, 200 из них входят в ТПП РФ. Так, чтобы об уникальности производств узнало как можно больше людей, бизнесам и государству следует развивать промышленный туризм.

«Для предприятий промышленный туризм — не только способ развития и продвижения брендов, но и инструмент вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Сегодня этот аспект выходит на первый план», — добавил Зубков.

Эксперт отметил, что школьники в основном считают работу на предприятии скучной и плохо оплачиваемой, и этот миф необходимо развеять. Молодежь должна увидеть, какие возможности открывают перед сотрудником российские производства. Но многие фирмы только сейчас начинают осознавать эту важность.

Для процветания промтуризма необходимо модернизировать туристскую инфраструктуру, обеспечить удобные пути подъезда к предприятиям, упростить доступ к ним, усовершенствовать нормативно-правовую базу и повысить уровень осведомленности гидов и экскурсоводов.

Зубков заключил, что новые объекты туризма увеличат потребность в квалифицированном персонале. Молодежь смогут заинтересовать должности инженера, директора завода или промышленного гида.