Стало известно, как петербуржцы выбирают места поездок и проживания

сегодня в 18:36

При планировании поездок для петербуржцев играют роль бюджет и безопасность

Жители Санкт-Петербурга при планировании путешествий чаще всего ориентируются на красоту локации, бюджет и безопасность, сообщает «Бриф24» .

По данным исследования «Авито», 48% петербуржцев выбирают направление из-за привлекательности места. По 40% респондентов учитывают бюджет, безопасность и комфорт. Для 32% важны удобство дороги и погода, для 29% — условия бронирования. Повод для поездки имеет значение лишь для 12% опрошенных.

Онлайн-реклама влияет на выбор направлений у 68% участников опроса. В каждом десятом случае она становится решающим фактором, еще 24% рассматривают ее наряду с другими параметрами. При этом 29% заявили, что реклама не играет роли.

Самым популярным вариантом размещения остаются отели — их выбирают 51% путешественников. Квартиры предпочитают 21%, загородные дома — 11%. Глэмпинги и коттеджи набрали по 5%.

Главным критерием при выборе жилья стала цена — на нее ориентируются 59% горожан. Чистоту и внешний вид учитывают 45%, расположение — 41%, отзывы и рейтинги — 38%, питание — 28%.

Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон отметил, что пользователям важно видеть наиболее подходящие предложения.

«На сайтах объявлений важно показать человеку релевантный вариант, так как он приходит с конкретным намерением сделать выбор», — добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.