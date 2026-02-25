Стало известно, как петербуржцы выбирают места поездок и проживания
Жители Санкт-Петербурга при планировании путешествий чаще всего ориентируются на красоту локации, бюджет и безопасность, сообщает «Бриф24».
По данным исследования «Авито», 48% петербуржцев выбирают направление из-за привлекательности места. По 40% респондентов учитывают бюджет, безопасность и комфорт. Для 32% важны удобство дороги и погода, для 29% — условия бронирования. Повод для поездки имеет значение лишь для 12% опрошенных.
Онлайн-реклама влияет на выбор направлений у 68% участников опроса. В каждом десятом случае она становится решающим фактором, еще 24% рассматривают ее наряду с другими параметрами. При этом 29% заявили, что реклама не играет роли.
Самым популярным вариантом размещения остаются отели — их выбирают 51% путешественников. Квартиры предпочитают 21%, загородные дома — 11%. Глэмпинги и коттеджи набрали по 5%.
Главным критерием при выборе жилья стала цена — на нее ориентируются 59% горожан. Чистоту и внешний вид учитывают 45%, расположение — 41%, отзывы и рейтинги — 38%, питание — 28%.
Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон отметил, что пользователям важно видеть наиболее подходящие предложения.
«На сайтах объявлений важно показать человеку релевантный вариант, так как он приходит с конкретным намерением сделать выбор», — добавил он.
