Стало известно, где отдыхают петербуржцы этим летом

Туристы из Петербурга выбирают отдых в Краснодарском крае и Крыму

В ходе исследования аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия» стало известно, куда планируют отправиться на отдых жители Санкт-Петербурга в августе. Оказалось, что Краснодарский край и Республика Крым пользуются наибольшей популярностью у туристов из Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу портала.

Согласно данным экспертов, в августе петербуржцы предпочитают отдыхать у моря. В вопросе морских путевок горожане выбирают Краснодарский край (регион занял 2 место в общем рейтинге самых популярных направлений), Республику Крым (8 место) и Дагестан (17 место). Примечательно, что на Крымском полуострове отдыхающие планируют задержаться дольше всего — в среднем на 6 дней.

В числе востребованных направлений на отдых среди жителей Петербурга также оказались Москва и Подмосковье, Карелия, Татарстан, Калининградская, Псковская, Новгородская и Мурманская области.

Чаще всего петербуржцы планируют краткосрочные поездки в Карелию, Новгородскую и Псковскую области. В этих регионах, как правило, приехавшие из города на Неве бронируют отели на 2 ночи.