Сергунина: список маршрутов по Москве к 80-летию Победы опубликовали на Russpass

В разделе «Весна в Москве» в туристическом сервисе Russpass опубликовали подборку советов и маршрутов для прогулок во время майских праздников. Большая их часть связана с празднованием 80-летия Победы, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата сэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба комитета по туризму города Москвы.

Жители и гости российской столицы смогут посетить выставки, посвященные 9 Мая. Они будут проходить в парках и музеях, отметила заммэра.

«Еще предлагается пройтись по историческим местам, сохранившим память о Великой Отечественной войне, и узнать о подвигах защитников Родины», — добавила Сергунина.

Один из ключевых маршрутов в разделе называется «Память сильнее времени: 80 лет Великой Победе». В рамках него предлагается посетить Могилу Неизвестного солдата, Центральный музей ВС РФ, обелиск «Москва — город-герой», расположенный на площади Дорогомиловская Застава, а также «разорванный» дом на Моховой улице.

Еще в подборку была включена музейная прогулка, которая называется «История Великой Победы». На маршруте предлагается сходить в три масштабные локации. Первая — филиал Музея победы — музей «Главные оружейные реликвии армии». Там можно увидеть старинные виды оружия армии Советского Союза, а также иных государств.

Следующая локация — Государственный музей обороны Москвы. Там под открытым небом разместились артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны.

Третьей точкой стал музей «Моторы войны». В нем можно увидеть крупнейшую в мире коллекцию боевой техники на колесах. Ряд экспонатов есть только в одном экземпляре.

Посетителей приглашают и в парк «Зарядье». Там до 11 мая будет проводиться выставка «Весна Победы». Материалы для нее передали девять музеев, архивов. Речь идет о кадрах хроники, снимках, воспоминания фото-, видео-корреспондентов. На них запечатлены последние месяцы войны, например, взятие Берлина и Кенигсберга, освобождение Праги, Братиславы, Вены, а также капитуляция Германии.

Маршрут «О героях былых времен: прогулка от Поклонной горы к Центральному музею Вооруженных сил» предлагает посетить большое количество мест во многих округах Москвы. Они посвящены памяти бойцам, ополченцам, тем, кто работал в тылу. Главная точка — практически 142-мм монумент Победы. Это наиболее высокий памятник Москвы.

Еще в туристическом сервисе есть аудиоэкскурсия по парку Победы. Можно узнать про Триумфальную арку, вечный огонь, главную аллею, известных исторических личностях, а также мемориале «Трагедия народов» и многом ином.

Russpass создан по инициативе правительства Москвы. Кураторы проекта — столичный Комитет по туризму вместе с Департаментом информационных технологий.