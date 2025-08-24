Сергунина: онлайн-гид «Узнай Москву» в 2025 году использовали около 3 млн раз

С января по июль 2025 года на сайт « Узнай Москву » зашли более трех млн раз. Там можно найти информацию о ключевых местах мегаполиса, его известных жителях разных эпох, авторских экскурсиях, квестах и ином, рассказала заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«С момента запуска портала им воспользовались больше 26,5 миллиона раз. В одном из разделов собраны тематические маршруты по Москве. В числе самых популярных с начала года — прогулки по музею-заповеднику «Коломенское», саду «Эрмитаж» и парку «Зарядье»», — подчеркнула Сергунина.

В рейтинг 10 наиболее востребованных также включена экскурсия «Московский модерн». Желающие в рамках нее могут посетить особняк А.И. Кекушевой. Он напоминает средневековый замок, который украшен скульптурой льва. Также они могут посетить дом О. П. Коробковой с башней-куполом. Там находится декоративный дракон и иные объекты архитектуры.

Иной популярный маршрут — «Сталинские высотки». Там можно узнать о том, как строили знаменитые небоскребы и для какой цели.

Еще пользователи платформы узнают историю некоторых строений столицы, смотрят архивные и современные фото. Наиболее популярные объекты — Театр имени Евгения Вахтангова, Дом-музей Марины Цветаевой, особняк предпринимателя Отто Листа, который был построен в конце XIX века.

Платформа представлена и в виде приложения на смартфон. У него есть одна из особых функций — с помощью AR можно увидеть древние постройки, которые не сохранились до наших дней. Среди них Красные ворота, дворец Екатерины II в музее-заповеднике «Коломенское» или Сухареву башню.

«Узнай Москву» — совместный проект московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Портал функционирует с 2013 года. В нем находятся фото и описания около трех с половиной тыс. строений, памятников и исторических мест. Также там можно найти 300 прогулочных маршрутов и биографии около 330 известных людей.