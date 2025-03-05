РСТ: россияне забронировали жилье в Анапе на 2 месяца вперед

Жители России забронировали жилье в Анапе в Краснодарском крае на 58 дней вперед. На треть с начала 2025 года увеличился спрос на отели, в которых есть система «все включено», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Жители РФ продолжают бронирование гостиниц, квартир и апартаментов в Анапе. Многие планируют отдыхать в межсезонье.

«Средняя глубина бронирований с начала года составляет 58 дней», — сообщили в РСТ со ссылкой на информацию от сервиса бронирования «Островок».

Россияне бронируют гостиницы, работающие как с системой «все включено», так и «ультра все включено». Средняя цена отдыха в Анапе равна 4,6 тыс. рублей за ночь. Это на 6% ниже, чем в 2024 году.

Ранее член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова сказала, что очистить пляжи на курортах Черного моря до конца 2025 года не получится. На полное восстановление экосистемы после экологической катастрофы будет нужно примерно 10 лет.