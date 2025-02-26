Рост на 135%: иностранцы начали массово путешествовать по России

Сангаджи Тарбаев, глава Комитета Госдумы по туризму, рассказал про рост туристов в Россию. В 2024 году количество иностранных туристов увеличились на 135%. Теперь их стало 1,57 миллиона, сообщает kp.ru .

Лидируют китайцы, на втором месте немцы с 70 тысячами, а на третьем — туристы из ОАЭ с 65-67 тысячами.

В Дальневосточном федеральном округе тоже больше гостей. Число китайских туристов там возросло на 80% — до 500-600 тысяч. Тарбаев отметил визовые проблемы.

Жители Запада получают электронные визы за четыре дня, а россияне сталкиваются с трудностями в Европе. Но даже с этими трудностями, выданные шенгенские визы для россиян увеличились на 35%. Это говорит о том, что люди хотят путешествовать, несмотря на политическую ситуацию.

«Визовые барьеры — это попытка оказания давления на россиян, помноженная на западную „культуру отмены“, — заявил эксперт.

Тарбаев добавил, что иностранный туризм важен для России. Нужно продолжать привлекать туристов. Он уверен, что не стоит усложнять визовый режим. Визуальные впечатления от страны лучше слухов. Чтобы упростить поездки, предлагается открывать банковские счета для туристов. Это поможет им проще расплачиваться на месте. Россияне, путешествующие за границу, могут использовать новые способы оплаты, например, бронирования определенных сумм на «кошельках» заграничных отелей.