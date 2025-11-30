Российского пенсионера снесло волной на отдыхе в Таиланде. Он погиб

сегодня в 20:44

Российский пенсионер погиб на отдыхе в Таиланде. Предварительно, его накрыла сильная волна, сообщает SHOT .

69-летний Сергей приехал в Патонг вместе с 47-летней спутницей Натальей в середине октября. Парочка хотела задержаться в Таиланде до середины декабря, но произошла трагедия.

Находясь на курорте, мужчина выработал привычку — он каждое утро ходил купаться. 30 ноября Сергей пошел на пляж и не вернулся. Его спутница забеспокоилась и решила отыскать мужчину.

Придя на пляж, женщина увидела на песке бездыханное тело своего спутника. Россиянин не подавал признаков жизни. Женщина вызвала спасателей, они провели сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Наталья считает, что Сергея могла накрыть сильная волна, после чего он утонул.

Ранее москвичку накрыло волной в Таиланде. Ее выбросило на скалы острова.

