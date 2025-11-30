Российских туристов направят на Кубу из-за обострения ситуации вокруг Венесуэлы

Из-за потенциальной угрозы безопасности гражданским самолетам в воздушном пространстве Венесуэлы туроператор PEGAS Touristik решил везти пассажиров ближайшего рейса на остров Маргарита в Варадеро на Кубу, сообщается на сайте АТОР.

Пассажиров лайнера проинформировали об отмене рейса 1 декабря Москва — Порламар. Вместо него планируется рейс Москва — Варадеро.

Туристам предоставят на выбор: или размещение в отелях аналогичного (или, в некоторых случаях более высокого класса) на территории Варадеро, или при отказе клиента от отдыха на Кубе, средства за аннулированные брони оставят на депозите на будущие бронирования (можно будет выбрать другой период отдыха и направление).

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями для всех авиакомпаний. В Каракасе выступили против такого решения.

Также американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с главой Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул ультиматум о добровольном уходе с поста под угрозой применения военной силы.

СМИ написали, что в ответ Мадуро хочет устроить второй Вьетнам в случае вторжения США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.