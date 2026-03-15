Россиянин потерял более 400 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае

Российский турист потерял более 400 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Эти средства пришлось потратить на вынужденное проживание и питание, сообщает РИА Новости .

По словам путешественника, рейс отменили, и если групповым туристам оплатили гостиницу, то ему и его семье пришлось заселяться за свой счет. При этом само заселение далось с трудом — нужно было отстоять огромную очередь.

Отдых в ОАЭ незапланированно продлился на 10 дней. Однако сам турист рассчитывал задержаться максимум на 5 дней.

Ранее в ОАЭ заявили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после удара иранского беспилотника

