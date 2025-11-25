Россиянин четвертые сутки не может выбраться из затопленного отеля в Таиланде

Жителя Новосибирска и еще 50 гостей с детьми уже четвертые сутки не могут эвакуировать их затопленного отеля в Таиланде. Люди забились на верхних этажах, у них кончается чистая вода, а спасателей все еще нет, сообщает Mash .

В провинции Сонгкхла, где находится отель New Season Square, произошел глобальный потоп. В результате первый ярус гостиницы полностью ушел под воду. Отдыхающим пришлось ютиться на третьем и седьмом этажах, где работает генератор.

Всего в отеле застряли около 50 человек. Среди них 50-летний россиянин Евгений, американец и канадка, остальные — туристы из азиатских стран. У отдыхающих есть небольшой запас воды, кофе, сахар и портативная горелка. Отель предоставляет горячее питание.

Большая часть туристов, застрявших в отеле, не умеет плавать. Потому люди ждут спасения уже четвертый день. Они разобрали кровлю и вывесили красную футболку, чтобы спасатели заметили их. Однако лодок со специалистами не видно, слышны только вертолеты.

В соседних зданиях второй день нет электричества и связи. Туристы даже не могут подать сигнал SOS.

Из-за наводнения население юга Таиланда эвакуируют. Однако спасателей и техники не хватает. Вызволять людей местным властям помогают военные.

