Россияне в Турции снова не могут воспользоваться платежной системой Letim

Путешественникам из РФ в Турции, предположительно, вновь заблокировали платежную систему Letim. Банкоматы и приложение не функционируют, сообщает SHOT .

Letim функционирует с перебоями у туристов из РФ в Турции уже третий день. У россиян не получается ни внести деньги на счета, ни снять их: банкоматы показывают ошибку.

У ряда россиян при попытке зайти в программу появляется уведомление, что она «не установлена». Другие сталкиваются с долгой загрузкой.

Путешественники отмечают, что представители Letim вышли на связь. Они пообещали, что переводы проведут. Но пока неизвестно, когда именно будет устранена проблема.

