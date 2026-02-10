Россиянам стало «очень стремно» отдыхать на Кубе

Из-за топливного кризиса на Кубе значительно ухудшились условия для отдыха. Обстановка на острове стала «стремной», поскольку полки в магазинах полупустые, дефицит и недостаток электричества ухудшает сервис в гостиницах, рассказала « Царьграду » основательница туристического агентства Майя Котляр.

Стоимость увеличилась почти на все. Продукты покупать сложно, поскольку ассортимент в магазинах стал бедный. Дефицит заметен почти во всем, отметила туристический эксперт.

Еще на Кубе увеличился уровень преступности. Котляр поставила под сомнение то, стоит ли так долго лететь в страну ради подобного отдыха.

До этого россиян начали массового переселять в более доступные отели на Кубе. Там ситуация с электроснабжением оказалась более стабильной. При этом Котляр отметила, что проблемы с обслуживанием есть во всех гостиницах.

Ранее США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы и Мексики на Кубу. Там начался дефицит топлива. Это ударило по местным жителям. Заправки оказались закрыты, продукты в магазины привозят с перебоями. Некоторые учреждения перешли на «четырехдневку».

