Россиянам ответили, в какое время выгоднее всего брать отпуск

В конце года компании составляют график отпусков, и важно выбирать оптимальные сроки, чтобы максимально использовать свои права. Юрист Олег Бабич поделился советами о том, в какие месяцы выгоднее планировать отпуск.

Бабич отметил, что выбор месяца зависит от целей: если вы хотите длинный отпуск, стоит обратить внимание на январь, когда праздничные дни могут продлить его.

«Если вы идете в отпуск, предположим, в январе, то у вас он становится длинный, потому что продлевается за счет праздничных дней», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако нужно помнить, что в этом случае отпускные могут быть ниже из-за меньшего числа рабочих дней. Аналогичная ситуация наблюдается и в мае.

Для тех, кто хочет не терять финансы, юрист рекомендует выбирать месяцы без праздников, такие как апрель, июнь, июль, август и октябрь. В этих месяцах, даже сохраняя формальное количество дней отпуска, можно получить более высокие выплаты.