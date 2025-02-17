Россиянам ответили, стоит ли покупать путевки по текущем ценам или подождать

Спрос российских туристов на поездки за границу заметно увеличился, достигнув роста в 20% на фоне снижения курса доллара. Это свидетельствует о повышенном интересе к зарубежному отдыху в весенний и летний сезоны. Стало известно, как формируются цены на путевки и какие направления доступны для путешествий, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно мнению Сергея Голова, президента Союза туристических агентств России, стоимость заграничного отдыха определяется двумя ключевыми факторами: динамическим пакетным формированием цен и системой раннего бронирования. При раннем бронировании туристы вносят всего 10% от стоимости тура, рассчитывая на прежний курс валют.

Если курс впоследствии снижается, путешественник может сэкономить благодаря перерасчету остатка по новому, более выгодному курсу. Это создает дополнительный интерес к раннему бронированию и, как следствие, к закупкам путевок.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что растущий интерес к зарубежным поездкам также связан с укреплением рубля, который вырос на 10%. Скидки по программе раннего бронирования варьируются от 10 до 40%. Поэтому сейчас можно выгодно приобрести туры, экономя до 30%. В отличие от прошлого года, когда тысяча евро стоила 111 тысяч рублей, сейчас она равна почти 95 тысячам рублей, что делает поездки более доступными.

«То есть курс в перерасчете на рубли напрямую влияет на стоимость туров. Как долго по времени будут держаться такие суммы, конечно, неизвестно, но уже по итогам прошлого года динамика выездного туризма среди россиян начала восстанавливаться», — добавил Горин.

Однако эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев предупредил о влиянии инфляции на стоимость путевок.

Несмотря на это, на текущем рынке доступны ряд популярных направлений, таких как Турция, Таиланд, Египет, Куба и ОАЭ. Тем не менее, некоторые маршруты сталкиваются с логистическими трудностями, что может повлиять на цены. Также российские туристы могут рассмотреть новые направления, такие как Китай и Вьетнам, что расширяет их возможности для путешествий.