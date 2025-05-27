Россиянам ответили, как не попасться на мошенников, бронируя тур на курорт

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, как не попасть в лапы мошенников с приближением туристического сезона в России, сообщает Life.ru .

Как отметил эксперт, сейчас мошенники особенно активны в соцсетях, мессенджерах и на сайтах-однодневках, где они публикуют объявления о «горящих турах» и «дешевом отдыхе» от имени известных туроператоров или поддельных компаний, чтобы получить предоплату и исчезнуть. По мнению специалиста, мошенники завоевывают доверие граждан красивым сайтом, отзывами и обещаниями «все включено».

«Летний отпуск — событие эмоциональное, и на фоне желания „успеть“ на выгодное предложение снижается критичность мышления. Люди забывают о базовых правилах проверки продавца, не сверяют реквизиты, не уточняют, есть ли у фирмы туроператорская лицензия и как давно она существует», — добавил Немкин.

Другой популярный схема обмана на курортах является аренда жилья. Злоумышленники размешают объявления с фотографиями реальных квартир и домов, сдающихся посуточно. После получения оплаты мошенники исчезают, а приехавший на место человек не найдет жилья по указанному адресу.

Во избежание обмана эксперт рекомендовал россиянам покупать туры только у проверенных агентов, перепроверять ИНН и юридическую информацию о компании. Также стоит избегать полной предоплаты за услугу незнакомым фирмам, а при аренде жилья пользоваться известными платформами без прямого перевода средств.