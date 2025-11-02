Россиян заселили в полуразрушенный ураганом отель на Кубе по их просьбе

Российских туристов заселили в полуразрушенный ураганом отель на Кубе. При этом недовольные россияне сами об этом попросили, сообщает SHOT .

После урагана, который повредил отель Brisas Guardalavaca в кубинской провинции Ольгин, около полусотни российских туристов были расселены в различных отелях города Варадеро. Он находится более чем в 700 км от пострадавшего отеля, в совершенно другой части острова.

При этом 20 человек, несмотря на неудобства, предпочли остаться в отеле, который не соответствовал их ожиданиям по уровню комфорта, но находился в том месте, куда они изначально планировали отдыхать. Их просьба была удовлетворена, теперь они делятся фотографиями беспорядка с подписью: «Пойдет. Зато там, где хотели».

Ранее разрушительный ураган «Мелисса» разнес отель Brisas Guardalavaca Hotel с россиянами на Кубе. Скорость ветра была ужасающей — 195 км/ч.

