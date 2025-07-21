Россиян 10 часов морили голодом на экскурсии в Турции

Российские туристы в Турции отправились на экскурсию, где их 10 часов морили голодом. Им даже не давали время на покупку воды, сообщает SHOT .

Россияне приобрели билеты на экскурсию в город Эфес за 11 тыс. рублей. Их сразу же предупредили, что питание не предусмотрено.

Туристы рассчитывали на то, что во время поездки им разрешат сделать остановку для покупки еды и воды. Однако туристам несколько часов пришлось провести без пищи и питья на 33-градусной жаре. Несмотря на угрозы и скандалы, остановку так и не сделали.

Более того, когда туристы пытались купить еду на заправке, одного мужчину гиды буквально вырвали из очереди в кассу. Они заявили, что надо торопиться, и не дали сделать покупку. Неприятности добавил и тот факт, что все достопримечательности оказались на реставрации.

На обратном пути многие россияне почувствовали себя плохо: у них было головокружение и слабость. В отели они прибыли на час позже, из-за чего пропустили обед — им пришлось голодать до вечера. Путешественники потребовали у туроператора, у которого приобретались билеты на экскурсию, возврат средств, но тот им отказал.

Ранее россияне пожаловались на премиум-отель Антальи. Они заявили, что там была жуткая антисанитария.