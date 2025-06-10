Россия и Мьянма в сентябре планируют подписать соглашение об отмене виз

В сентябре текущего года Россия и Мьянма планируют подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между странами, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Глава российского ведомства Максим Решетников провел встречу с министром гостиниц и туризма Мьянмы Чо Соу Вином в рамках международного туристического форума «Путешествуй!». В рамках переговоров обсуждали отмену виз, рост турпотока и перспективы совместных инвестиционных проектов.

«Мьянма выделяется на фоне других стран Юго-Восточной Азии своим культурным разнообразием и самобытностью. Каждый регион здесь уникален, и в этом наши страны очень похожи», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития РФ добавил, что подписание межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами станет важным шагом для дальнейшего развития туристических связей. Документ будет подписан на полях Восточного экономического форума в сентябре.

Ранее россиянам назвали лучшие безвизовые направления для летнего отдыха. Так, отдых в странах СНГ и Грузии становится все более востребованной альтернативой зарубежным курортам.