сегодня в 18:51

Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Мьянма подписали соглашение об отмене виз между странами на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает РИА Новости .

Соответствующий документ подписали министры иностранных дел РФ и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Свей.

Кроме того, главы МИД подписали план консультаций между дипломатическими ведомствами на 2025–2027 годы.

Ранее стало известно, что россияне продолжат получать шенгенские визы, несмотря на новые санкции Евросоюза. В 19-м пакете санкций Брюссель ввел запрет на предоставление туристических услуг в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.