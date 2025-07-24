Прорыв в туризме: россияне с помощью ИИ смогут строить маршруты в путешествии

На сегодняшний день россияне стали привыкать к тому, что искусственный интеллект (ИИ) постепенно встраивается в повседневную жизнь. Кто-то использует технологии в учебе, а кто-то в работе. В ближайшем будущем ИИ можно будет задействовать в построении маршрутов в путешествиях, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

По словам Кривоносова, в настоящее время в Госдуме уже разрабатывают законопроект под названием «Самопутешествие с искусственным интеллектом». По данным экспертов, половина туристов уже планирует свои поездки без помощи туроператоров и таких людей будет становиться все больше.

Кривоносов объяснил, что путешественники смогут использовать специальные приложения на своих смартфонах для организации поездок с помощью технологий искусственного интеллекта. Данные программы будут собирать достоверные сведения из единой цифровой платформы правительства. Регионы предоставят проверенную информацию в машиночитаемом формате о транспорте, интересных местах и других важных для туристов данных.

«Вот представьте: недалекое будущее, вы надеваете очки, и они вас сопровождают в течение всей поездки и говорят, на какой улице повернуть, чтобы оказаться в нужном месте. Или вы приехали на место, и эти самые очки могут провести вам экскурсию по достопримечательности. И в то же время, такой подход не заберет хлеб у экскурсоводов, а, скорее, сподвигнет их становиться лучше, профессиональнее», — заявил в эфире Sputnik Кривоносов.