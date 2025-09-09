Прирост турпотока россиян во Вьетнам составил 950% летом 2025 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что Вьетнам стал невероятно популярен среди россиян летом 2025 года.

«Это у нас было и этой зимой, взрыв спроса на Вьетнам, куда полетели чартерные рейсы», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что прирост этим летом, по сравнению с крайне низкой базой прошлого лета, составил 950%.

«Вьетнам порвал всех. Разумеется, главный летний конкурент Вьетнама – Таиланд, но это привело к тому, что Таиланд начал снижать цены, чтобы удержать свою долю», — заключила Ломидзе.