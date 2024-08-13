Праздник «Три Спаса» отметят 17 августа в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов пройдет праздник «Три Спаса в Мелихове». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В августе Русская православная церковь отмечает три праздника Спаса: Яблочный, Ореховый и Медовый. Праздновать эти Три Спаса в усадьбе Мелихово стало уже хорошей традицией. В этом году фестиваль «Три Спаса в Мелихове» пройдет уже в 10-й раз. Впервые праздник с таким названием состоялся в музее-заповеднике в 2014 году.

Гостей праздника ждет погружение в мир народных традиций. Музыкальную программу составят выступление оркестра народных инструментов «Русские узоры» и концерт артистки театра и кино Карины Мостовой.

Фольклорист Илья Ахрамеев и живой музей народных искусств познакомят посетителей с забытыми народными играми и забавами. На мастер-классах можно будет научиться изготовлению травяной куклы-стригушки, живописи, росписи деревянной игрушки, карвингу — художественной резке по овощам и фруктам, и многому другому. Также можно будет понаблюдать за работой гончара и научиться лепке из пластовой глины.

Для посетителей будет работать ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». Кроме того, гостей ждут тематические фотозоны, экскурсии и познавательные прогулки, а также турнир по яблочным шашкам.

Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграют миниатюры по произведениям писателя Антона Павловича Чехова.

Начало праздника в 13:00. Билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника или на сайте.

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