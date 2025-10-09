Посольство РФ: россиян массово не пускают в Южную Корею

«Только недавно, на прошлой неделе, четырех человек не пропустили, и это только которые обратились», — рассказал представитель дипведомства.

Согласно информации посольства, 2 октября из группы туристов, состоящей из 5 человек, пропустили только одну девушку. У остальных отобрали телефоны, они не смогли перечислить достопримечательности, и их не пустили в страну. Еще одна неприятная ситуация произошла с россиянкой, которая планировала посетить остров Чеджу. Гостиница у девушки была оплачена в Сеуле, а билетов на остров еще не было, поэтому россиянке было отказано во въезде.

Вероятно, основная причина заключается в борьбе южнокорейских властей с нежелательной миграцией, из-за чего туристов не пропускают под предлогом незнания достопримечательностей. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что Южная Корея находится в списке недружественных стран.

Ранее стало известно, что в Южной Корее пограничники массово не пускают россиян в страну. Причем речь идет как о молодых девушках, так о целых семьях с детьми.

