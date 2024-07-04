Подмосковный лесопарк «Загорское море» откроют для посетителей 6 июля

По этому случаю организована праздничная программа. С 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы Зайки и Мишки. Посетителей лесопарка ожидает выступление Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров. Для юных гостей приготовили научное шоу профессора Николя «Популяризация науки для детей», анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике.

В зоне южного пляжа любителей активного отдыха будут ждать на игру в пляжный волейбол, пенную вечеринку и диджей-сет. Здесь же можно будет угоститься бесплатным мороженым. На северном пляже пройдут занятие по зумбе, игра в большую дженгу и шоу мыльных пузырей.

В завершении праздника в 20:00 состоится вечерний арт-пикник от студии «Арт-пятница».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.