Опасное солнце: российские туристы получают сильные ожоги на Мальдивах

Отдыхающие на Мальдивах россияне стали часто жаловаться на очень активное солнце, у туристов появились ожоги на теле, сообщает SHOT .

Как пояснили специалисты, в последнее время уровень индекса ультрафиолетового излучения на курорте достиг высоких показателей в 8–9 баллов (из возможных 13). Пик «опасного солнца» приходится 11-13 часов — в этот период посещать пляжи и загорать крайне не рекомендуется.

Пострадавшие отметили, что из-за чрезмерно активного излучения сильно обгорают руки и ноги. На коже появляются сильные покраснения и крупные волдыри (это признак ожога средней тяжести). Некоторые туристы из-за ожогов обратились к медикам, чтобы справиться с нестерпимым зудом и последствиями ожогов.

При этом медстраховка как правило не покрывает туристам лечение от ожогов — платить за это отдыхающим приходится из собственного кармана.

