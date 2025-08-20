Onlinetours: цены на отдых в Турции за 3 года увеличились более чем на 30%

Отдых в Турции подорожал на 31,2% за три года. Цены увеличились на фоне растущего спроса на отпуск в этой стране, сообщает РБК со ссылкой на Onlinetours.

Направление не теряет популярности — оно выросло на 108% за три года. В топ-5 самых востребованных у россиян турецких курортов вошли города Кемер и Аланья, поселки Бельдиби и Конаклы, а также регион Белек.

Аналитики узнали, сколько в среднем стоили путевки на двоих в Турцию на 7–10 ночей в мае–июле прошлых годов. Так, в 2023 году цена составляла 120,8 тыс. руб., в 2024 году — 147,5 тыс. руб., а в 2025-м — 158,6 тыс. руб.

Дороже всего в 2025 году россиянам обошелся отдых в Белеке. Тур на него в среднем стоил 239 тыс. руб. В 2023-м цена была на 44 тыс. руб. меньше. Самый дешевый отдых был в Аланье — он обошелся россиянам в 102 тыс. руб. за тур для двоих на 7–10 ночей.

Ранее стало известно, что власти Турции обсуждают вариант замены «шведского стола» в гостиницах и кафе. Эту меру могут принять для борьбы с пищевыми отходами.