сегодня в 19:21

Одинцовский округ получил три награды на конкурсе туристской индустрии Подмосковья

Организации из Одинцовского округа стали лауреатами конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области 2025», итоги которого подвели 10 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале декабря прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области 2025», организованного министерством культуры и туризма региона. Одинцовский округ занял призовые места сразу в трех номинациях.

Гостиница «МГИМО отель» признана лучшей в категории «Городская гостиница года». Пансионат «Лесные дали» получил звание лучшего дома отдыха года. Ведущий туроператор округа «Мир туризма и спорта» удостоен почетного диплома участника.

В конкурсе могли участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма на территории Подмосковья не менее одного года.

