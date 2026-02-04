ОАЭ и Катар: стали известны лучшие направления для весеннего отпуска

Турагент и основатель турфирмы Рада Минасина рассказала о пяти наиболее интересных и доступных направлениях для весеннего отпуска, а также о примерной стоимости поездок, сообщает «Вечерняя Москва» .

Весна считается удачным временем для путешествий: в этот период можно найти выгодные предложения и выбрать страны, где уже начинается высокий сезон. Минасина выделила 5 направлений, которые подходят для отдыха весной.

Объединенные Арабские Эмираты предлагают комфортную погоду для пляжного отдыха и прогулок. Поездка на 5-7 дней с проживанием в отеле средней категории и перелетом обойдется от 70–100 тыс. рублей на человека. Более роскошный отдых с экскурсиями и размещением в пятизвездочном отеле может стоить до 250 тыс. рублей. Эксперт советует бронировать билеты заранее и выбирать пакетные туры вне школьных каникул.

Катар становится все более популярным среди туристов благодаря современным отелям и культурным программам. Стоимость поездки на 5-6 дней составляет 80–140 тыс. рублей на человека. Для экономии рекомендуется сравнивать предложения авиакомпаний и выбирать рейсы с пересадками.

Узбекистан подходит для знакомства с историей и культурой Средней Азии. Весной здесь комфортно гулять по городам, а цены на проживание и экскурсии остаются доступными. Поездка на 6-7 дней может стоить от 25–50 тыс. рублей.

Турция традиционно востребована у туристов благодаря сочетанию пляжного отдыха и экскурсионных программ. Весной стоимость недельного тура по системе all inclusive начинается от 40–70 тыс. рублей. Эксперт рекомендует бронировать туры заранее, особенно на майские праздники.

Мальдивы остаются направлением для уединенного отдыха и водных развлечений. Тур на неделю с перелетом и проживанием в бунгало на воде стартует от 150–200 тыс. рублей, а варианты с гестхаусами на местных островах обходятся дешевле.

Минасина отметила, что весна — лучшее время для поиска выгодных предложений и насыщенных маршрутов для отпуска.

