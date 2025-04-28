Новый туристско-банковский офис открылся на Большой Дмитровке в Москве

Новый туристско-банковский офис Сбера открыл двери для посетителей на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Для зарубежных гостей в учреждении работают сотрудники, владеющие иностранными языками, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, в новом офисе предоставляются банковские услуги, включая открытие депозитов, кредиты, платежи, переводы и выпуск банковских карт, в том числе для иностранных граждан. Особое внимание уделяется валютным операциям, включая обмен валют, что расширяет финансовые возможности клиентов.

Специалисты консультируют клиентов на русском, английском, арабском и других языках. Также сотрудники офиса составляют индивидуальный план туристической прогулки, учитывая интересы и предпочтения. Еще посетителям доступны бесплатные брошюры с информацией о мегаполисе на русском, английском, китайском, арабском и фарси. В офисе можно удобно отдыхать и планировать маршруты.

Кроме того, в секции «Московская чайная» жители и гости столицы найдут продукцию бренда «Московское чаепитие» и традиционные городские лакомства. Меню доступно на нескольких языках, а детская зона создана совместно с «Союзмультфильмом».

Ранее в разделе «Весна в Москве» в туристическом сервисе Russpass опубликовали подборку советов и маршрутов для прогулок во время майских праздников. Большая их часть связана с празднованием 80-летия Победы.