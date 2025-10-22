Нижегородцы стали на 48% активнее планировать поездки в ноябрьские праздники

По данным аналитического отдела сервиса «Островок», интерес жителей Нижнего Новгорода к поездкам в другие города на ноябрьские праздники увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает pravda-nn.ru .

В начале ноября текущего года россияне смогут насладиться трехдневными выходными, захватывающими понедельник и вторник, 3 и 4 ноября. В связи с этим число бронирований гостиниц по всей стране выросло на треть в сравнении с прошлогодними показателями. Наблюдается также увеличение спроса на зарубежные направления, составившее 28%.

Наибольшей популярностью у нижегородцев в первые дни ноября пользуются такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Сочи. Большинство забронированного жилья приходится на пары, путешествующие без детей (53%), и одиночных путешественников (21%). Семьи с детьми из Нижнего Новгорода составляют 19% от общего числа бронирований, а компании из трех и более взрослых — всего 7%.

Приблизительно 25% нижегородских туристов отдали предпочтение отелям без звезд, в то время как трехзвездочные гостиницы и апартаменты привлекли по 22% путешественников. В четырехзвездочных отелях проведут ноябрьские выходные 16% туристов, а в гостевых домах — 5%. На пятизвездочные, однозвездочные и двухзвездочные отели, а также хостелы приходится по 3% бронирований. Кемпинги, глэмпинги и коттеджи нижегородцы выбирают в 1% случаев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.