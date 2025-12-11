Названы победители конкурса «Лучшая организация туристской индустрии Подмосковья»

сегодня в 17:36

10 декабря в отеле «Гринвуд», г. о. Красногорск, состоялась церемония объявления результатов и награждение победителей конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Победителями и лауреатами конкурса стали следующие организации.

Номинация «Городская гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»:

1 место — Отель SMILE, г. о. Мытищи;

2 место — Гостиница «МГИМО ОТЕЛЬ» 3*, Одинцовский г. о.;

3 место — Бутик-отель «Воскресенский» 3*, м. о. Истра.

Победитель открытого интернет-голосования — Бутик-отель «Воскресенский» 3*, м. о. Истра.

Номинация «Городская гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»:

1 место — AMAKS Курорт «Новая Истра» 4*, м. о. Истра;

2 место — Отель «Фореста Фестиваль Парк» 4*, м. о. Чехов;

3 место — Cosmos Selection Moscow Sheremetyevo Airport Hotel 5*, г. о. Химки.

Победитель открытого интернет-голосования — AMAKS Курорт «Новая Истра» 4*, м. о. Истра.

Номинация «Загородная гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»:

1 место — Дом Творчества Гостелерадио 3*, Пушкинский г. о.;

2 место — «Боярская усадьба» 3*, Дмитровский м. о.;

3 место — NeBali COUNTRY CLUB, г. о. Солнечногорск.

Победитель открытого интернет-голосования — NeBali COUNTRY CLUB, г. о. Солнечногорск.

Номинация «Загородная гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»:

1 место — Парк-отель «Русский» 4*, г. о. Серпухов;

2 место — «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» 4*, Сергиево-Посадский г. о.;

3 место — Отель «Sofrino Park» 4*, Пушкинский г. о.

Победитель открытого интернет-голосования — Парк-отель «Русский» 4*, г. о. Серпухов.

Номинация «Кемпинг (глэмпинг) года»:

1 место — Глэмпинг-парк «Берег желаний», г. о. Солнечногорск;

2 место — Глэмпинг «Под небом», Пушкинский г. о.;

3 место — Глэмпинг «А в лесу», Раменский м. о.

Победитель открытого интернет-голосования — Глэмпинг-парк «Берег желаний», г. о. Солнечногорск.

Номинация «Пансионат (дом отдыха) года»:

1 место — Пансионат «Янтарь» 3*, Можайский м. о.;

2 место — Пансионат «Лесные дали» 3*, Одинцовский г. о.;

3 место — Санаторий «Каникулы в Аксаково» 3*, г. о. Мытищи.

Победитель открытого интернет-голосования — Пансионат «Янтарь» 3*, Можайский м. о.

Номинация «Бизнес-отель года»:

1 место — Конгресс-отель «Ареал» 4*, Богородский г. о.;

2 место — Отель «Астро Плаза» 4*, Ленинский г. о.;

3 место — Бизнес-отель «Планета iQ» 4*, г. о. Фрязино.

Победитель открытого интернет-голосования — Бизнес-отель «Планета iQ» 4*, г. о. Фрязино.

Номинация «Туроператор года»:

1 место — Турцентр «Первый», г. о. Коломна;

2 место — Туроператор «Триумф», г. о. Коломна;

3 место – «Карта Твоих Впечатлений», г. о. Коломна.

Победитель открытого интернет-голосования — Турцентр «Первый», г. о. Коломна.

Номинация «Турагент года»:

1 место — «ТурЦентр Первый» — сеть турагентств ТБГ «Горячие туры», г. о. Коломна;

2 место — «Центр туризма Людмилы Фроловой», г. о. Серпухов;

3 место — Туристическое агентство «ВИЗИТ-ЦЕНТР», г. о. Дубна.

Победитель открытого интернет-голосования — «ТурЦентр Первый» — сеть турагентств ТБГ «Горячие туры», г. о. Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.