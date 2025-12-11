Названы победители конкурса «Лучшая организация туристской индустрии Подмосковья»
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
10 декабря в отеле «Гринвуд», г. о. Красногорск, состоялась церемония объявления результатов и награждение победителей конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Победителями и лауреатами конкурса стали следующие организации.
Номинация «Городская гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»:
- 1 место — Отель SMILE, г. о. Мытищи;
- 2 место — Гостиница «МГИМО ОТЕЛЬ» 3*, Одинцовский г. о.;
- 3 место — Бутик-отель «Воскресенский» 3*, м. о. Истра.
Победитель открытого интернет-голосования — Бутик-отель «Воскресенский» 3*, м. о. Истра.
Номинация «Городская гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»:
- 1 место — AMAKS Курорт «Новая Истра» 4*, м. о. Истра;
- 2 место — Отель «Фореста Фестиваль Парк» 4*, м. о. Чехов;
- 3 место — Cosmos Selection Moscow Sheremetyevo Airport Hotel 5*, г. о. Химки.
Победитель открытого интернет-голосования — AMAKS Курорт «Новая Истра» 4*, м. о. Истра.
Номинация «Загородная гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»:
- 1 место — Дом Творчества Гостелерадио 3*, Пушкинский г. о.;
- 2 место — «Боярская усадьба» 3*, Дмитровский м. о.;
- 3 место — NeBali COUNTRY CLUB, г. о. Солнечногорск.
Победитель открытого интернет-голосования — NeBali COUNTRY CLUB, г. о. Солнечногорск.
Номинация «Загородная гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»:
- 1 место — Парк-отель «Русский» 4*, г. о. Серпухов;
- 2 место — «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» 4*, Сергиево-Посадский г. о.;
- 3 место — Отель «Sofrino Park» 4*, Пушкинский г. о.
Победитель открытого интернет-голосования — Парк-отель «Русский» 4*, г. о. Серпухов.
Номинация «Кемпинг (глэмпинг) года»:
- 1 место — Глэмпинг-парк «Берег желаний», г. о. Солнечногорск;
- 2 место — Глэмпинг «Под небом», Пушкинский г. о.;
- 3 место — Глэмпинг «А в лесу», Раменский м. о.
Победитель открытого интернет-голосования — Глэмпинг-парк «Берег желаний», г. о. Солнечногорск.
Номинация «Пансионат (дом отдыха) года»:
- 1 место — Пансионат «Янтарь» 3*, Можайский м. о.;
- 2 место — Пансионат «Лесные дали» 3*, Одинцовский г. о.;
- 3 место — Санаторий «Каникулы в Аксаково» 3*, г. о. Мытищи.
Победитель открытого интернет-голосования — Пансионат «Янтарь» 3*, Можайский м. о.
Номинация «Бизнес-отель года»:
- 1 место — Конгресс-отель «Ареал» 4*, Богородский г. о.;
- 2 место — Отель «Астро Плаза» 4*, Ленинский г. о.;
- 3 место — Бизнес-отель «Планета iQ» 4*, г. о. Фрязино.
Победитель открытого интернет-голосования — Бизнес-отель «Планета iQ» 4*, г. о. Фрязино.
Номинация «Туроператор года»:
- 1 место — Турцентр «Первый», г. о. Коломна;
- 2 место — Туроператор «Триумф», г. о. Коломна;
- 3 место – «Карта Твоих Впечатлений», г. о. Коломна.
Победитель открытого интернет-голосования — Турцентр «Первый», г. о. Коломна.
Номинация «Турагент года»:
- 1 место — «ТурЦентр Первый» — сеть турагентств ТБГ «Горячие туры», г. о. Коломна;
- 2 место — «Центр туризма Людмилы Фроловой», г. о. Серпухов;
- 3 место — Туристическое агентство «ВИЗИТ-ЦЕНТР», г. о. Дубна.
Победитель открытого интернет-голосования — «ТурЦентр Первый» — сеть турагентств ТБГ «Горячие туры», г. о. Коломна.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.