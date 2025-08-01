Настоящий дар: как слоны из Лаоса помогут развитию туризма в Петербурге

В рамках официального визита в РФ президент Лаоса Тхонглун Сисулит сказал, что собирается подарить Санкт-Петербургу двух слонов, их могут поместить в Ленинградском зоопарке. Эксперт по туризму Ольга Классен рассказала, что животные станут импульсом для развития туризма в мегаполисе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По ее словам, в ряде городов зоопарки считаются точками притяжения как для их жителей, так и путешественников. Таким образом подаренные президентом Лаоса слоны могут оказаться «настоящим даром».

Например, в Московском зоопарке появилась панда. После этого он начал пользоваться еще большей популярностью у гостей и жителей города, попасть в него было очень сложно.

Аналогичном образом произойдет и в Петербурге. Путешественники захотят увидеть слонов. Также их можно будет использовать в различных экзотических программах, считает Классен.

В первый раз в Петербурге слон появился в 1714 году. Его императору Петру I подарил персидский шах.