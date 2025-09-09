На 9% увеличилась популярность столичного региона среди самостоятельных туристов

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что Москва и Подмосковье летом 2025 года стали на 9% популярнее, среди самостоятельных путешественников.

«Лидером направлений по самостоятельному туризму стали: Санкт-Петербург и Ленинградская область, динамика спроса там выросла на 25%, Краснодарский край остался на втором месте, динамика спроса там осталась почти на прежних показателях», — сказал Брагин во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона.

Он отметил, что на третьем месте оказались Москва и Московская область.

«Динамика бронирования там подросла на 9%. Татарстан на четвертом месте, динамика бронирования +13%», — добавил Брагин.

Он заключил, что топ-5 занимает Крым. Брагин объяснил, что в этом сыграли роль колоссальный рост самостоятельного автотуризма и предложения для туристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.